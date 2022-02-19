Конькобежец Алдошкин вышел в финал масс-старта на Олимпиаде

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Российский конькобежец Даниил Алдошкин вышел в финал масс-старта на Олимпийских играх в Пекине.

Алдошкин занял пятое место в первом полуфинале. Другой российский конькобежец, Руслан Захаров, не смог закончить гонку во втором полуфинале, выбыв после пятого круга.

Финал пройдет в субботу, начало запланировано на 11:30 мск.

Масс-старт впервые был представлен в соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх в 2018 году в Пхёнчхане. 30 спортсменов разбиты на два полуфинала, в финал выходят по восемь конькобежцев из каждого забега. Дистанция состоит из 16 кругов (6 400 метров), все конькобежцы стартуют одновременно. Победитель масс-старта определяется по количеству заработанных очков во время забега на промежуточных спринтах и на финише.

Трижды за забег конькобежцы преодолевают промежуточный спринт, победитель спринта определяется после четвертого, восьмого и 12-го кругов. Первые три спортсмена на каждом из промежуточных спринтов получают по пять, три и одному очку соответственно. За первое место на финише конькобежец получит 60 очков, за второе - 40, за третье - 20.