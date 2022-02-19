Лыжник Клебо сошел с дистанции масс-старта на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 19 февраля. /ТАСС/. Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо сошел с дистанции масс-старта - последней гонки на Олимпийских играх в Пекине.

Изначально спортсмены должны были пробежать 50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий дистанция гонки была сокращена до 28,4 км. Клебо проигрывал группе лидеров больше минуты и сошел с дистанции на третьем круге.

На нынешней Олимпиаде Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринте, серебро в эстафете и бронзу в 10-километровой гонке с раздельным стартом.