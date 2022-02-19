ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад избран членом Международного олимпийского комитета (МОК). Это произошло на 139-й сессии МОК, которая проходит в субботу в Пекине, за день до окончания Олимпийских игр.

Фуркад получил членство на правах представителя комиссии спортсменов МОК, в которую он был избран решением атлетов, участвовавших в пекинской Олимпиаде. Вместе с ним членство в МОК получила олимпийская чемпионка шведская горнолыжница Фрида Хансдоттер, которая была избрана в комиссию спортсменов вместе с Фуркадом.

Членство в МОК также получили бывший вице-председатель комиссии спортсменов Данка Бартекова из Словакии и Йех Пур Биль из Южного Судана, он стал первым спортсменом-беженцем, который был избран членом МОК.

Кроме того, было решено, что следующая сессия МОК пройдет в Мумбаи (Индия) в 2023 году.

Комиссия спортсменов МОК состоит из 19 человек, ее председателем является бывшая финская хоккеистка Эмма Терхо. С 2016 года членом комиссии является двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева. Фуркад и Хансдоттер вошли в комиссию до окончания Олимпиады 2030 года.

Комиссия спортсменов - орган, который служит связующим звеном между спортсменами и МОК. Задачей комиссии является отстаивание интересов спортсменов в олимпийском движении.