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Олимпиада-2022 в Пекине

Фетисов: у хоккеиста Шипачева есть шанс реализовать свой потенциал в финале Олимпиады

Решающий матч между командами России и Финляндии пройдет в воскресенье

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России Вадим Шипачев способен в полной мере реализовать свой потенциал в финале олимпийского турнира. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

"Потенциал у него [Шипачева] есть, неслучайно его выбрали капитаном. Турнир не складывается так, как хотелось бы. Будем надеяться, у каждого есть шанс в завтрашней игре выдать свой лучший матч", - сказал Фетисов.

Шипачев отметился одной заброшенной шайбой на турнире - в четвертьфинальном матче с командой Дании.

В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, встреча пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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