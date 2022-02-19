Конькобежки Голубева и Сохрякова не вышли в финал масс-старта на Олимпиаде

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Российские конькобежки Елизавета Голубева и Елена Сохрякова не смогли выйти в финал масс-старта на Олимпийских играх в Пекине.

Голубева заняла девятое место в первом полуфинале, Сохрякова стала 12-й во втором полуфинальном забеге. Финал масс-старта пройдет позднее в субботу.

Масс-старт впервые был представлен в соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. 28 спортсменок разбиты на два полуфинала, в финал выходят по восемь конькобежек из каждого забега. Дистанция состоит из 16 кругов (6400 метров), все конькобежки стартуют одновременно. Победительница масс-старта определяется по количеству заработанных очков во время забега на промежуточных спринтах и на финише.

Трижды за забег конькобежки преодолевают промежуточный спринт, победительница спринта определяется после четвертого, восьмого и 12-го кругов. Первые три спортсменки на каждом из промежуточных спринтов получат по пять, три и одному очку соответственно. За первое место на финише конькобежка получит 60 очков, за второе - 40, за третье - 20.