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Олимпиада-2022 в Пекине

Бобслеистка Мейерс-Тэйлор будет нести флаг США на церемонии закрытия Игр в Пекине

Спортсменка должна была нести флаг на церемонии открытия
Элана Мейерс-Тэйлор EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Элана Мейерс-Тэйлор
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 19 февраля. Серебряный призер Олимпиады в монобобе бобслеистка Элана Мейерс-Тэйлор станет знаменосцем команды США на церемонии закрытия Игр в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета США.

Мейерс-Тэйлор должна была нести флаг США на церемонии открытия, но была вынуждена пропустить мероприятие из-за положительного результата теста на коронавирус. Мейерс-Тэйлор заменила конькобежка Бриттани Боу.

В третий раз подряд знаменосцем сборной США на церемонии закрытия станет женщина. Мейерс-Тэйлор была выбрана на эту роль после голосования среди американских спортсменов.

Мейерс-Тэйлор 37 лет, она является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр и четырехкратной чемпионкой мира.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 20 февраля и начнется в 15:00 мск.

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