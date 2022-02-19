Сборная России поднялась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Сборная России переместилась с девятого на восьмое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.
В субботу шестую золотую медаль российской команде принес лыжник Александр Большунов, победивший в масс-старте. Россиянин Иван Якимушкин завоевал в гонке серебро.
В активе сборной России теперь шесть золотых, десять серебряных и 13 бронзовых наград. Лидирует в медальном зачете команда Норвегии (15-8-12), вторыми идут спортсмены из Германии (10-7-5), третьими - американцы (8-9-6).
По общему количеству медалей сборная России располагается на втором месте (29), уступая норвежцам (35).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|15
|8
|12
|35
|2
|Германия
|10
|7
|5
|22
|3
|США
|8
|9
|6
|23
|4
|Китай
|8
|4
|2
|14
|5
|Швеция
|7
|5
|4
|16
|5
|Нидерланды
|7
|5
|4
|16
|7
|Швейцария
|7
|2
|5
|14
|8
|Россия
|6
|10
|13
|29
|9
|Австрия
|6
|7
|4
|17
|10
|Франция
|5
|7
|2
|14
|11
|Канада
|4
|7
|13
|24
|12
|Япония
|3
|5
|9
|17
|13
|Италия
|2
|7
|7
|16
|14
|Южная Корея
|2
|4
|1
|7
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Новая Зеландия
|2
|1
|0
|3
|17
|Финляндия
|1
|2
|3
|6
|18
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Украина
|0
|1
|0
|1
|25
|Польша
|0
|0
|1
|1
|25
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|25
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|25
|Эстония
|0
|0
|1
|1