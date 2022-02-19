Сборная России поднялась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Сборная России переместилась с девятого на восьмое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

В субботу шестую золотую медаль российской команде принес лыжник Александр Большунов, победивший в масс-старте. Россиянин Иван Якимушкин завоевал в гонке серебро.

В активе сборной России теперь шесть золотых, десять серебряных и 13 бронзовых наград. Лидирует в медальном зачете команда Норвегии (15-8-12), вторыми идут спортсмены из Германии (10-7-5), третьими - американцы (8-9-6).

По общему количеству медалей сборная России располагается на втором месте (29), уступая норвежцам (35).