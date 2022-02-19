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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России поднялась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады

В активе российской команды шесть золотых, десять серебряных и 13 бронзовых наград
Сергей Ридзик Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сергей Ридзик
© Станислав Красильников/ТАСС

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Сборная России переместилась с девятого на восьмое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

В субботу шестую золотую медаль российской команде принес лыжник Александр Большунов, победивший в масс-старте. Россиянин Иван Якимушкин завоевал в гонке серебро.

В активе сборной России теперь шесть золотых, десять серебряных и 13 бронзовых наград. Лидирует в медальном зачете команда Норвегии (15-8-12), вторыми идут спортсмены из Германии (10-7-5), третьими - американцы (8-9-6).

По общему количеству медалей сборная России располагается на втором месте (29), уступая норвежцам (35).

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия1581235
2Германия107522
3США89623
4Китай84214
5Швеция75416
5Нидерланды75416
7Швейцария72514
8Россия6101329
9Австрия67417
10Франция57214
11Канада471324
12Япония35917
13Италия27716
14Южная Корея2417
15Словения2327
16Новая Зеландия2103
17Финляндия1236
18Австралия1214
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
23Украина0101
25Польша0011
25Латвия0011
25Бельгия0011
25Эстония0011

 

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