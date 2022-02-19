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Олимпиада-2022 в Пекине

Все российские хоккеисты основного состава тренируются перед финалом Олимпиады

Россияне в решающем матче в воскресенье сыграют с командой Финляндии

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Все хоккеисты основного состава сборной России принимают участие в тренировке за день до финального матча Олимпийских игр. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Финальный матч между сборными России и Финляндии пройдет 20 февраля и начнется в 07:10 мск.

В тренировке принимают участие все 22 полевых игрока, включая защитника Артема Минулина и нападающего Станислава Галиева, которые не принимали участие в матче полуфинала со шведами. В занятии также принимают участие вратари Иван Федотов и Тимур Билялов.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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