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Олимпиада-2022 в Пекине

Вяльбе назвала мужской масс-старт у лыжников кульминацией Олимпиады

В субботу Александр Большунов завоевал золото в масс-старте, Иван Якимушкин стал серебряным призером
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Александр Щербак/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 19 февраля. /ТАСС/. Победа российского лыжника Александра Большунова и серебряная медаль его соотечественника Ивана Якимушкина являются кульминацией Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Я такая счастливая, еще и Ванька Якимушкин с медалью, - сказала Вяльбе. - Господи, это кульминация всего. А пусть Клебо не бегает [марафон]. Парни настраивались на полтинник, можно было бежать и всю дистанцию, решение приняли слишком рано".

В субботу стало известно, что дистанцию мужского лыжного марафона на Олимпийских играх в Пекине сократили с 50 км до 30 км из-за погодных условий, а старт гонки перенесли на час позже. Большунов в третий раз завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, Якимушкин впервые стал призером Олимпиады. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо сошел с дистанции на третьем круге.

20 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет женский масс-старт, начало - в 9:30 мск.

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Вяльбе, Елена ВалерьевнаОлимпиада-2022 в Пекине
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