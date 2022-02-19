Олимпийская чемпионка Щербакова рассказала, как начала заниматься фигурным катанием

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова попала в фигурное катание благодаря старшей сестре. Об этом спортсменка рассказала в интервью Первому каналу.

"Я оказалась в фигурном катании благодаря старшей сестре [Инне], она посмотрела фигурное катание по телевизору и сказала, что хочет так же, ее отдали в этот вид спорта, а меня за компанию, - сказала Щербакова. - Я в три года пришла, мне кажется 3-4 года - это оптимальный возраст. Первые моменты были не слишком радостными, наверное, первые воспоминания, что не так все просто, как мне казалось. Приятные воспоминания - когда мне ставили первую программу, "Розовая пантера", нравилось катать ее на соревнованиях, я смотрела в глаза всем судьям, меня учили, что это правильно, дальше были только приятные воспоминания".

В четверг Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, второй стала россиянка Александра Трусова, бронзовым призером - японка Каори Сакамото. Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой.

Щербаковой 17 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе и представляет отделение "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70". Фигуристка является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.