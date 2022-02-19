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Олимпиада-2022 в Пекине

Щербакова и Трусова провели тренировку показательных номеров на Олимпиаде

Гала-шоу пройдет 20 февраля
Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка российская фигуристка Анна Щербакова и серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова провели тренировку показательных номеров на Играх. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Гала-шоу пройдет в воскресенье, в день церемонии закрытия Олимпиады. В представлении будет задействовано современное световое оборудование, благодаря которому олимпийский лед станет настоящим телеэкраном. Щербакова выступит со своим показательным номером под Ave Maria, Трусова - под Wonder Woman.

Обе спортсменки сделали по несколько четверных прыжков в ходе тренировки. Щербакова попыталась сделать четверной риттбергер, но допустила падение.

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