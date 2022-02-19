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Олимпиада-2022 в Пекине

Тарасова считает, что Большунов достоин быть знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады

Россиянин на Играх завоевал три золотые медали

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов достоин стать знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Я согласна со всеми, кто так считает [что Большунов должен быть знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Олимпиады в Пекине]", - сказала Тарасова.

В субботу Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине, второе место занял россиянин Иван Якимушкин, третьим финишировал норвежец Симен Крюгер. Эта золотая награда стала третьей для Большунова на Олимпиаде в Пекине.

Изначально спортсмены должны были пробежать 50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий дистанция гонки была сокращена до 28,4 км, а ее старт перенесен на более поздний срок.

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Тарасова, Татьяна АнатольевнаБольшунов, Александр АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
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