Нидерландская конькобежка Схаутен стала трехкратной олимпийской чемпионкой

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Нидерландская конькобежка Ирен Схаутен завоевала золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка набрала в финале 60 очков, финишировав на первой позиции. Серебро выиграла канадка Ивани Блонден. Она финишировала второй, набрав 40 очков. Третье место заняла итальянка Франческа Лоллобриджида (20). Россиянка Елизавета Голубева, которая была допущена до участия в финале после пересмотра результатов полуфинала, упала на 15-м круге и заняла 16-е место.

29-летняя Схаутен завоевала третью золотую медаль на Играх в Пекине, ранее конькобежка стала олимпийской чемпионкой на дистанциях 3 000 м и 5 000 м. Также она является четырехкратной чемпионкой мира. Блонден 31 год, она выиграла вторую медаль на Олимпиаде в Пекине, ранее канадка стала чемпионкой в командной гонке, также на ее счету два золота чемпионатов мира в масс-старте. Лоллобриджиде 31 год, она выиграла вторую медаль в Пекине, ранее она заняла второе место на дистанции 3 000 м.

Масс-старт впервые был представлен в соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх в 2018 году в Пхёнчхане. Дистанция состоит из 16 кругов (6 400 метров), все конькобежки стартуют одновременно. Победительница масс-старта определяется по количеству заработанных очков во время забега на промежуточных спринтах и на финише.

Трижды за забег конькобежки преодолевают промежуточный спринт, победительница спринта определяется после четвертого, восьмого и 12-го кругов. Первые три спортсменки на каждом из промежуточных спринтов получат по пять, три и одному очку соответственно. За первое место на финише конькобежка получает 60 очков, за второе - 40, за третье - 20.

В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидирует сборная Норвегии, завоевавшая 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых наград. Второе место занимают немцы (10-7-5), третьими идут американцы (8-9-6), четвертыми - нидерландцы (8-5-4). Российская команда занимает восьмое место (6-10-13). По общему количеству наград российские спортсмены занимают второе место (29), уступая норвежцам (35).