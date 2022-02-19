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Олимпиада-2022 в Пекине
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Нидерландская конькобежка Схаутен стала трехкратной олимпийской чемпионкой

Второе место заняла канадка Ивани Блонден, третье - итальянка Франческа Лоллобриджида
Ирен Схаутен Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Ирен Схаутен
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Нидерландская конькобежка Ирен Схаутен завоевала золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка набрала в финале 60 очков, финишировав на первой позиции. Серебро выиграла канадка Ивани Блонден. Она финишировала второй, набрав 40 очков. Третье место заняла итальянка Франческа Лоллобриджида (20). Россиянка Елизавета Голубева, которая была допущена до участия в финале после пересмотра результатов полуфинала, упала на 15-м круге и заняла 16-е место.

29-летняя Схаутен завоевала третью золотую медаль на Играх в Пекине, ранее конькобежка стала олимпийской чемпионкой на дистанциях 3 000 м и 5 000 м. Также она является четырехкратной чемпионкой мира. Блонден 31 год, она выиграла вторую медаль на Олимпиаде в Пекине, ранее канадка стала чемпионкой в командной гонке, также на ее счету два золота чемпионатов мира в масс-старте. Лоллобриджиде 31 год, она выиграла вторую медаль в Пекине, ранее она заняла второе место на дистанции 3 000 м.

Масс-старт впервые был представлен в соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх в 2018 году в Пхёнчхане. Дистанция состоит из 16 кругов (6 400 метров), все конькобежки стартуют одновременно. Победительница масс-старта определяется по количеству заработанных очков во время забега на промежуточных спринтах и на финише.

Трижды за забег конькобежки преодолевают промежуточный спринт, победительница спринта определяется после четвертого, восьмого и 12-го кругов. Первые три спортсменки на каждом из промежуточных спринтов получат по пять, три и одному очку соответственно. За первое место на финише конькобежка получает 60 очков, за второе - 40, за третье - 20.

В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидирует сборная Норвегии, завоевавшая 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых наград. Второе место занимают немцы (10-7-5), третьими идут американцы (8-9-6), четвертыми - нидерландцы (8-5-4). Российская команда занимает восьмое место (6-10-13). По общему количеству наград российские спортсмены занимают второе место (29), уступая норвежцам (35).

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия1581235
2Германия107522
3США89623
4Нидерланды85417
5Китай84214
6Швеция75416
7Швейцария72514
8Россия6101329
9Австрия67417
10Франция57214
11Канада481325
12Япония35917
13Италия27818
14Южная Корея2529
15Словения2327
16Новая Зеландия2103
17Финляндия1236
18Австралия1214
19Венгрия1023
20Бельгия1012
20Чехия1012
22Словакия1001
23Белоруссия0202
24Испания0101
24Украина0101
26Польша0011
26Латвия0011
26Эстония0011

 

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