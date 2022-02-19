Бородавко: погода внесла коррективы в тактику лыжников в масс-старте на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 19 февраля. /ТАСС/. Морозная и ветреная погода значительно повлияла на тактику лыжников в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение журналистам высказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

"В масс-старте тактика примерна одна, но очень серьезно вмешались погодные условия, потому что убежать и работать одному против ветра очень тяжело. Спортсмены сами определяли свою тактику и свои возможности", - отметил Бородавко.

В субботу лыжники должны были пробежать 50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий дистанция гонки была сокращена до 28,4 км, а ее старт перенесен на более позднее время. Олимпийским чемпионом стал российский лыжник Александр Большунов, серебро - у его соотечественника Ивана Якимушкина, бронза - у норвежца Симена Крюгера. Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо сошел с дистанции на третьем круге.