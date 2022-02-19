Бородавко рассказал об ультиматуме Клебо перед масс-стартом на Олимпиаде

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поставил ультиматум организаторам марафона на Олимпийских играх в Пекине. Об этом журналистам заявил тренер сборной России Юрий Бородавко.

"Со стороны норвежской делегации поступило предложение о сокращении дистанции, потому что Клебо поставил ультиматум, что в такую погоду 50 км он не побежит, - сказал Бородавко. - Это один из фаворитов, они сумели продавить сокращение дистанции, что было не в нашу пользу. Но гонка показала, что наши ребята очень хорошо готовы".

В субботу россиянин Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине, второе место занял его соотечественник Иван Якимушкин, третьим финишировал норвежец Симен Крюгер. Эта золотая награда стала третьей для Большунова на Олимпиаде в Пекине. Изначально спортсмены должны были пробежать 50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий дистанция гонки была сокращена до 28,4 км, а время старта было перенесено на более поздний срок.