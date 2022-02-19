{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеист Ткачев назвал финал Олимпиады в Пекине главным матчем в жизни

В игре за золотые медали россияне встретятся с командой Финляндии 20 февраля

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Финальный матч хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, в котором встретятся сборные России и Финляндии, станет главным в жизни форварда Владимира Ткачева. Об этом он рассказал журналистам.

"В овертайме мы неправильно сыграли позиционно, и пришлось выручать. Сейчас главное, чтобы поберечь эмоции, - сказал Ткачев. - Финны - системная команда, играющая по заданию, будет играть на контратаках".

"Возможно, это главный матч моей жизни. Психологически я готов", - добавил нападающий.

Финальный матч состоится 20 февраля, встреча начнется в 07:10 мск. В полуфинале национальная команда в серии буллитов обыграла шведов (2:1). Ткачев на Олимпиаде-2022 принял участие в пяти матчах. На его счету одна шайба и одна результативная передача.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Владимир Воробьев: российским хоккеистам по силам выиграть олимпийский турнир
В воскресенье в финале команда России сыграет со сборной Финляндии
Читать полностью