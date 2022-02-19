Большунов рассказал, почему после победы в масс-старте надел золотые ботинки

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 19 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов надел золотые ботинки после победы в заключительной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"После первой гонки, когда я выиграл золотую медаль, увидел эти ботинки и сказал, что было бы неплохо, если у меня будут такие же, - сказал Большунов. - Когда завоевал третью золотую награду, мне их принесли. Они мне подходят".

"Было бы неплохо, если бы золота было четыре, но я благодарен судьбе, что смог завоевать три золота и еще две медали. Это что-то невероятное, - отметил он. - Я даже не могу найти слов, это очень грандиозный день, это очень круто. Хочу поблагодарить китайскую землю, что она так приняла меня".

В субботу Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте. Ранее он выиграл золото в скиатлоне и эстафете, а также завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Большунов - чемпион мира в скиатлоне, первый в России лыжник, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Всего в его активе девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.