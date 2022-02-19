Бородавко: Большунов переживал из-за сокращения дистанции масс-старта на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 19 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший в субботу золотую медаль в масс-старте на Олимпиаде в Пекине, переживал из-за сокращения дистанции перед началом гонки. Об этом журналистам сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко.

"Он [Большунов] очень сильно переживал сегодня, что сократили дистанцию, поскольку понимал, что это складывается не в его пользу. Но исход гонки нас порадовал. Пусть не с таким большим преимуществом, но он все равно выиграл, не оставив никому шансов", - сказал Бородавко.

В субботу лыжники должны были пробежать 50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий дистанция гонки была сокращена до 28,4 км, а ее старт перенесен на более поздний срок. Олимпийским чемпионом стал Большунов, серебро - у россиянина Ивана Якимушкина, бронза - у норвежца Симена Крюгера.

По словам Бородавко, Большунов очень собранно провел все Олимпийские игры. "Очень ответственно подошел ко всем аспекта подготовки, восстановления", - отметил он.

"Когда у Александра была первая победа, я его поздравил и сказал: "Ты выполнил самую главную задачу, ты стал олимпийским чемпионом, и желаю, чтобы к этому званию приставки все время менялись - двухкратный, трехкратный. А звание олимпийского чемпиона - оно навсегда", - добавил Бородавко.

На Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль. В 2018 году на дебютных Олимпийских играх лыжник выиграл три серебряные и одну бронзовую награду.