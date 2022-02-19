Шведские керлингисты завоевали золотые медали Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная Швеции по керлингу в дополнительном энде обыграла команду Великобритании со счетом 5:4 в финале олимпийского турнира в Пекине.

Мужская сборная Швеции, в состав которой вошли Никлас Эдин (скип), Оскар Эрикссон, Расмус Врана, Кристоффер Сундгрен и Даниэль Магнуссон (запасной), впервые стала олимпийским чемпионом по керлингу. Ранее шведские спортсмены два раза завоевывали серебряные медали (1924, 2018).

Бронзовые награды завоевала команда Канады, победившая в матче за третье место сборную США (8:5). Российская команда не сумела пробиться в полуфинал Олимпиады, заняв восьмое место в турнирной таблице предварительного этапа.

В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидирует сборная Норвегии, завоевавшая 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых наград. Второе место занимают немцы (10-7-5), третьими идут американцы (8-9-6). Российская команда занимает восьмое место (6-10-13). По общему количеству наград российские спортсмены занимают второе место (29), уступая норвежцам (35).