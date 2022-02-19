Лыжник Большунов будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Лыжник Александр Большунов будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Знаменосцем будет Александр Большунов", - сказал собеседник агентства.

На Олимпийских играх в Пекине 25-летний Большунов выиграл три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте. Также россиянин в Пекине завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте. Всего на его счету девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 20 февраля на Национальном стадионе.