Тренер сборной России Федоров не думал о снятии вратаря в овертайме полуфинала Олимпиады

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров не думал о том, чтобы снять вратаря в овертайме полуфинала Олимпиады против шведов. Об этом он рассказал журналистам.

"Мысли о том, чтобы снять вратаря, у меня не было, - сказал Федоров. - Риск есть всегда, я считаю, что в турнире любого ранга это можно делать, но нужно, чтобы были сыгранные четверки, правильная замена вратаря. В остальном я считаю, что это серьезное преимущество. Ну и я не фанат буллитов".

Россияне выиграли по буллитам со счетом 2:1.

Московский ЦСКА, главным тренером которого является Федоров, в ряде матчей Континентальной хоккейной лиги в овертаймах снимал вратаря.