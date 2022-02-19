Зимятов: Александр Большунов заслужил звание "короля лыж"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов заслужил звание "короля лыж" благодаря выступлению на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС заявил четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов.

"Рады очень за него, супервыступление. Пришла очередная медаль. Думаю, что можно признать его "королем лыж". Когда есть три золотые медали Олимпиады, он вообще уже многие соревнования выиграл", - сказал Зимятов, который становился "королем лыж" на Олимпийских играх 1980 года.

"Но если еще и народ подтвердит и признает, то точно можно считать королем", - добавил собеседник агентства.

В субботу Большунов стал победителем масс-старта на Олимпиаде, ранее он выиграл золотую медаль в скиатлоне. Неофициальное звание "король лыж" спортсмен получает, если на одной Олимпиаде или чемпионате мира он становится победителем гонок на дистанциях 30 и 50 км. Субботний масс-старт был сокращен с 50 до 28,4 км из-за неблагоприятных погодных условий.

На Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду.