Илья Воробьев поделился ожиданиями от финального матча хоккейного турнира Олимпиады

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Борьба в финале хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине между сборными России и Финляндии будет идти на каждом метре площадки. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев, входивший в штаб сборной на победной Олимпиаде в Пхёнчхане.

"Сборная Финляндии - очень системная команда, здорово играет в обороне и блокирует очень много бросков, - сказал Воробьев. - У них одна из лучших троек в КХЛ (первое звено составляют форварды клуба Континентальной хоккейной лиги "Салават Юлаев" Маркус Гранлунд, Теему Хартикайнен и Сакари Маннинен - прим. ТАСС). Эта команда делает все для достижения результата. Как сказал тренер финнов, они - воины, но наши ребята тоже воины, и дай бог им удачи и успеха".

Сборная России в воскресенье сыграет в финале олимпийского хоккейного турнира против команды Финляндии. Встреча начнется в 7:10 мск.

"Скорее всего, матч решит один гол, и надо будет забить его любыми путями, строго сыграв в обороне и поменьше удаляться, реализовывать свои моменты и не дать сделать этого финнам. Будет плотная игра - сейчас мы, как и финны, хорошо играем в обороне. Это будет хоккей в противостоянии за первое место, где борьба за каждый метр будет до последней капли крови", - отметил бывший тренер сборной России.

"Главное - победа, без разницы, кто забьет"

В полуфинале сборная России по буллитам обыграла команду Швеции. "У нас каждая игра определяющая! Вчера был сделан очень важный шаг в развитии нашего хоккея, он развивается. Был спад в связи с перестройкой, когда уезжали многие игроки и тренеры - сейчас начали появляться молодые и талантливые игроки; надо продолжать работать и развивать эту молодежь, а не метаться из стороны в сторону", - продолжил специалист.

Самыми результативными игроками сборной России на олимпийском турнире являются Никита Нестеров, Кирилл Семенов и Антон Слепышев, на счету которых по две заброшенные шайбы. Лидером по системе "гол + пас" является Никита Гусев (0+5). По обоим статистическим показателям россияне не входят в десятку лучших на Играх в Пекине.

"Игра становится все плотнее и быстрее, в матчах сборных это обычное явление. На красивые комбинации времени не хватает не только у наших - те же финны забивают голы с добивания, "мусорные" шайбы. Не все голы красивые, ведь это одна игра, и тут важен результат, цена ошибки очень высока, и ее надо не допустить, а также четко реализовать свои моменты. А кто это сделает, без разницы - главное, чтобы в конце концов чаша весов была на нашей стороне", - резюмировал Воробьев.