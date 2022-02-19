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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеист Грицюк рассказал, кто отправил его исполнять решающий буллит в матче со шведами

В пятницу российская команда обыграла шведов в серии буллитов в полуфинале Олимпийских игр

ТАСС, 19 февраля. Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отправил нападающего Арсения Грицюка исполнить решающий буллит в полуфинальном матче олимпийского турнира против сборной Швеции. Об этом Грицюк рассказал в интервью газете "Спорт-Экспресс".

"Кто отправил бить буллит? Все отправили, - сказал Грицюк. - Просто смотрел и услышал сзади "Грицюк", по-моему, Алексей Юрьевич [Жамнов] сказал. Я понял, что надо исправлять ситуацию".

В пятницу сборная России по буллитам обыграла команду Швеции и вышла в финал олимпийского турнира. Основное время встречи и овертайм завершились вничью 1:1. Грицюк стал автором победного буллита.

В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, встреча пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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