Хоккеист Грицюк заявил, что сконцентрирован на финале олимпийского турнира

ТАСС, 19 февраля. Нападающий сборной России по хоккею Арсений Грицюк старается не думать о том, что стал автором победного буллита в полуфинале Олимпиады, а концентрируется на финальной игре. Комментарий хоккеиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Очень много сообщений приходит, особо не заходил в Instagram, ответил родственникам, семье, близким друзьям. Понимаю, что писали люди со всей России, но сейчас нет времени на это. Не думаю, что можно стать другим из-за одного буллита, в финал Олимпиады нас мог вывести и Антон Слепышев, если бы мы не пропустили первый и единственный гол. Так сложилась судьба", - сказал Грицюк.

"Я себя чувствую спокойно. Самая важная игра - завтрашний финал. Это будет совсем другой матч, старое надо забыть", - добавил хоккеист.

В пятницу сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции и вышла в финал олимпийского турнира. Основное время встречи и овертайм завершились вничью - 1:1. Победный буллит забил 20-летний Грицюк. В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, встреча пройдет 20 февраля и начнется в 07:10 мск.