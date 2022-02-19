Грицюк рассказал о сильных сторонах сборной Финляндии по хоккею

ТАСС, 19 февраля. Сборная Финляндии по хоккею является очень структурной командой. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал нападающий сборной России Арсений Грицюк.

"Хорошая команда, знаем многих ребят по КХЛ, у них хорошая мобильность, движение. Мы играли с ними на Кубке Первого канала - это очень структурная команда. Знаю защитника Вилле Покку по игре за "Авангард", мы с ним общаемся, он очень хороший парень, много понимает по-русски, на льду он никого не жалеет. Понятно, что завтра не будет ни друзей, ни знакомых, мы выходим на битву", - сказал Грицюк.

Финальный матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Финляндии пройдет в заключительный день Олимпийских игр 20 февраля, начало матча в 07:10 мск.

Грицюку 20 лет, он выступает в клубе Континентальной хоккейной лиги "Авангард". В 2021 году вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина.