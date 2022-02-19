{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Грицюк рассказал о сильных сторонах сборной Финляндии по хоккею

В воскресенье финны сыграют со сборной России в финале олимпийского турнира

ТАСС, 19 февраля. Сборная Финляндии по хоккею является очень структурной командой. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал нападающий сборной России Арсений Грицюк.

"Хорошая команда, знаем многих ребят по КХЛ, у них хорошая мобильность, движение. Мы играли с ними на Кубке Первого канала - это очень структурная команда. Знаю защитника Вилле Покку по игре за "Авангард", мы с ним общаемся, он очень хороший парень, много понимает по-русски, на льду он никого не жалеет. Понятно, что завтра не будет ни друзей, ни знакомых, мы выходим на битву", - сказал Грицюк.

Финальный матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Финляндии пройдет в заключительный день Олимпийских игр 20 февраля, начало матча в 07:10 мск.

Грицюку 20 лет, он выступает в клубе Континентальной хоккейной лиги "Авангард". В 2021 году вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
CAS должен вынести решение по награждению призеров командного турнира фигуристов в субботу
Ранее американские фигуристы подали апелляцию на решение МОК не проводить церемонию награждения победителей и призеров командных соревнований
CAS должен вынести решение по награждению призеров командного турнира фигуристов в субботу
Читать полностью