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Олимпиада-2022 в Пекине
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Команда Норвегии досрочно выиграла медальный зачет Олимпийских игр в Пекине

Норвежские спортсмены завоевали 15 золотых медалей
Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии досрочно стала победителем медального зачета Олимпийских игр в Пекине.

Команда Норвегии завоевала 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная Германии, на счету которой 10 золотых медалей. Немецкие спортсмены, идущие вторыми в медальном зачете (10 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых наград) на Олимпиаде в Пекине будут представлены еще в четырех дисциплинах и, таким образом, они лишились шансов догнать норвежцев в медальном зачете.

Сборная России идет на восьмом месте в медальном зачете, на счету российской команды шесть золотых, десять серебряных и 13 бронзовых наград. Третью строчку занимают спортсмены из США (8-9-6).

По общему количеству медалей сборная России располагается на втором месте (29), уступая только норвежцам (35).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. В заключительный день соревнований будут разыграны пять комплектов наград.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия1581235
2Германия107522
3США89623
4Нидерланды85417
4Швеция85417
6Китай84214
7Швейцария72514
8Россия6101329
9Австрия67417
10Франция57214
11Канада481325
12Япония35917
13Италия27818
14Южная Корея2529
15Словения2327
16Новая Зеландия2103
17Финляндия1236
18Австралия1214
19Венгрия1023
20Бельгия1012
20Чехия1012
22Словакия1001
23Белоруссия0202
24Испания0101
24Украина0101
26Польша0011
26Латвия0011
26Эстония0011
26Великобритания0011

 

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