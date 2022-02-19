Команда Норвегии досрочно выиграла медальный зачет Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии досрочно стала победителем медального зачета Олимпийских игр в Пекине.
Команда Норвегии завоевала 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная Германии, на счету которой 10 золотых медалей. Немецкие спортсмены, идущие вторыми в медальном зачете (10 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых наград) на Олимпиаде в Пекине будут представлены еще в четырех дисциплинах и, таким образом, они лишились шансов догнать норвежцев в медальном зачете.
Сборная России идет на восьмом месте в медальном зачете, на счету российской команды шесть золотых, десять серебряных и 13 бронзовых наград. Третью строчку занимают спортсмены из США (8-9-6).
По общему количеству медалей сборная России располагается на втором месте (29), уступая только норвежцам (35).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля. В заключительный день соревнований будут разыграны пять комплектов наград.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|15
|8
|12
|35
|2
|Германия
|10
|7
|5
|22
|3
|США
|8
|9
|6
|23
|4
|Нидерланды
|8
|5
|4
|17
|4
|Швеция
|8
|5
|4
|17
|6
|Китай
|8
|4
|2
|14
|7
|Швейцария
|7
|2
|5
|14
|8
|Россия
|6
|10
|13
|29
|9
|Австрия
|6
|7
|4
|17
|10
|Франция
|5
|7
|2
|14
|11
|Канада
|4
|8
|13
|25
|12
|Япония
|3
|5
|9
|17
|13
|Италия
|2
|7
|8
|18
|14
|Южная Корея
|2
|5
|2
|9
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Новая Зеландия
|2
|1
|0
|3
|17
|Финляндия
|1
|2
|3
|6
|18
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Бельгия
|1
|0
|1
|2
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|22
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|23
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|24
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Украина
|0
|1
|0
|1
|26
|Польша
|0
|0
|1
|1
|26
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|26
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|26
|Великобритания
|0
|0
|1
|1