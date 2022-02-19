Хромин: медали тюменских спортсменов на Олимпиаде повышают интерес детей к спорту

ТЮМЕНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Медали спортсменов из Тюменской области на Олимпиаде в Пекине повышают интерес детей в регионе к занятиям лыжными видами спорта, лыжным гонкам и биатлону. Об этом ТАСС рассказал директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования региона Евгений Хромин.

"Сегодня вся Тюменская область с особым волнением, интересом и напряжением наблюдала за выступлением наших тюменских спортсменов на последней мужской лыжной гонке на Олимпиаде в Пекине, на которой наилучшим образом проявил себя наш тюменский спортсмен Иван Якимушкин, выиграв серебряную медаль, тем самым пополнив общую копилку медалей Тюменской области. Безусловно, столь значимые результаты на Олимпийских играх в невероятной степени повышают мотивацию детей к занятиям лыжными видами спорта, лыжными гонками, биатлоном", - сообщил Хромин с уточнением, что уже сейчас родители выражают свое желание записывать детей в спортивные секции.

Как добавил директор департамента, результаты тюменских спортсменов на Олимпиаде в Пекине свидетельствуют о том, что в регионе оправдывает себя система подготовки лыжников и биатлонистов. "Лучшие спортсмены отбираются в спортивные классы областной спортивной школы Л. Н. Носковой, где добиваются высоких результатов на первенствах российского и международного уровня, после чего зачисляются в Центр спортивной подготовки", - уточнил Хромин.

С серебром Якимушкина поздравил у себя в социальных сетях и губернатор региона Александр Моор. "Грандиозно! Поздравляю Россию, поздравляю Тюменскую область! Это успех тюменской лыжной школы, тренеров сборной и федерации лыжных гонок нашей страны", - написал глава региона.

В субботу Александр Большунов выиграл масс-старт на Олимпийских играх, тюменский лыжник Иван Якимушкин стал вторым.