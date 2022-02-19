В Госдуме заявили, что Большунов заслужил быть знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Лыжник Александр Большунов заслужил быть знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Большунов - настоящий герой нынешней Олимпиады, - сказал Свищев. - Пять медалей, из которых три золотых, это очень большое достижение. Считаю, что Большунов заслужил быть знаменосцем на церемонии закрытия. Что касается лыжников в целом, то это заслуга Елены Вяльбе, которая так феноменально подготовила команду".

Ранее стало известно, что Большунов будет знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Олимпиады.

В субботу Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине, второе место занял россиянин Иван Якимушкин, третьим финишировал норвежец Симен Крюгер.

"Мы оставили позади норвежцев, для которых это профильная дисциплина. Так что, теперь короли лыж - это наши спортсмены", - добавил парламентарий.

Большунов ранее выиграл золото в скиатлоне и эстафете, а также завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте. Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 20 февраля на Национальном стадионе.