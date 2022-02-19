МОК не будет комментировать спор о награждении призеров командного турнира фигуристов

ПЕКИН, 19 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международный олимпийский комитет (МОК) не станет комментировать информацию о подаче американскими фигуристами апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием провести их награждение по итогам командного турнира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

"МОК не будет комментировать этот процесс", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе CAS сообщили, что вердикт по рассмотрению апелляции должен быть вынесен в субботу.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан еще 25 декабря. В МОК сообщили, что церемония награждения не будет проведена до окончания Олимпиады. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.