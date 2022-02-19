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Олимпиада-2022 в Пекине

МОК не будет комментировать спор о награждении призеров командного турнира фигуристов

Ранее Спортивный арбитражный суд сообщил, что вердикт по рассмотрению апелляции американских фигуристов на решение МОК не проводить церемонию награждения по итогам командных соревнований должен быть вынесен в субботу
© Станислав Красильников/ТАСС

ПЕКИН, 19 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международный олимпийский комитет (МОК) не станет комментировать информацию о подаче американскими фигуристами апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием провести их награждение по итогам командного турнира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

"МОК не будет комментировать этот процесс", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе CAS сообщили, что вердикт по рассмотрению апелляции должен быть вынесен в субботу.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан еще 25 декабря. В МОК сообщили, что церемония награждения не будет проведена до окончания Олимпиады. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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