Хоккеист Грицюк рассказал о своих эмоциях после победного буллита в матче со шведами

ТАСС, 19 февраля. Нападающий сборной России по хоккею Арсений Грицюк испытал смешанные чувства, забросив победный буллит в полуфинальном матче против команды Швеции на Олимпиаде в Пекине. Комментарий Грицюка приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Я сразу знал, что буду так исполнять, - сказал Грицюк. - Я исполнил не то, что намеревался, но главное, что шайба вошла в ворота. Я сначала даже не понял, что все прошло успешно. Услышал звук штанги и даже сейчас смотрю повтор и не понимаю, зашла она или нет".

"Когда услышал звук штанги, повернулся, смотрю на лавку и вижу, что ребята начинают выскакивать, и я думаю: "Я забил!" Упал груз с плеч. Это не описать словами, по лицу не скажешь, что я был счастлив, но внутри меня несколько человек плакали, несколько - смеялись, это были смешанные чувства", - добавил он.

В пятницу сборная России по буллитам обыграла команду Швеции и вышла в финал олимпийского турнира. Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 1:1. Грицюк стал автором победного буллита. В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, встреча пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск.