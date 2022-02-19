ФМБА допустило всех российских паралимпийцев к Играм в Пекине

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Все российские паралимпийцы по итогам обследования Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России допущены к участию в Паралимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба ФМБА.

"Мы собрались с вами, чтобы подытожить самые знаковые моменты в подготовке к выезду, которые связаны с цепочкой противоэпидемических мероприятий, что должно создать условия для того, чтобы спортсмен был допущен к соревнованиям для возможности реализовать и показать свои умения и силы, - сказала Скворцова. - Эти мероприятия включают сопровождение заключительного тренировочного сбора, тестирования, которые должны быть проведены в лабораториях, входящих в список аккредитованных Пекином, и, конечно, это транзит спортсменов на Паралимпиаду. Первое и самое важное направление - это необходимость сделать так, чтобы все остались неинфицированными, что является очень сложной многосоставляющей задачей. Второй момент - психологические переживания спортсменов из-за страха получить положительный результат, что влияет на ослабление концентрации во время тренировочного процесса и требует помощи со стороны наших психологов".

"Все спортсмены по результатам углубленного медицинского обследования допущены к участию в Паралимпийских играх, все не имеющие медицинских противопоказаний спортсмены вакцинированы", - заявил заместитель начальника отдела организации медицинского обеспечения спортивных сборных команд и соревнований ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России Андрей Литвиненко. Особое внимание Литвиненко также уделил необходимости правильного и своевременного заполнения медицинской документации и внесению соответствующих данных в приложение "my2022", поскольку невнимательность при заполнении форм может послужить причиной отказа в допуске к участию в Играх со стороны организаторов.

Сообщается, что 18 февраля состоялось совещание с медицинскими работниками ФМБА - членами паралимпийской делегации России. Совещание прошло в режиме видеоконференции под председательством руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта. Российские параспортсмены примут участие во всех видах спорта, включенных в программу Паралимпийских игр. Всего будет разыграно 78 комплектов медалей в шести видах спорта.