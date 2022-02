На американских фигуристов Книрим и Фрейзера подали в суд за нарушение авторских прав

ТАСС, 19 февраля. Американская музыкальная группа Heavy Young Heathens, специализирующаяся на написании композиций для фильмов, трейлеров и телепрограмм, подала в суд на фигуристов Алексу Книрим и Брэндона Фрейзера за нарушение авторских прав во время Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает Courthouse News Service - портал, посвященный гражданским судебным процессам.

Книрим и Фрейзер, участвующие в Олимпийских играх в соревнованиях спортивных пар, выступали в короткой программе под американскую народную песню "Дом восходящего солнца" (The House of the Rising Sun), записанную Heavy Young Heathens совместно с баптистской вокальной ассамблеей Нэшвилла в 2014 году. Группа заявила, что их версия композиции отличается "оригинальным вступлением и аранжировкой". Версия Heavy Young Heathens была использована в трейлере фильма "Великолепная семерка" (2016) и рекламе автомобилей Ford.

Книрим 30 лет, Фрейзеру - 29, вместе они выступают с 2020 года. Они стали серебряными призерами Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях и серебряными призерами командного чемпионата мира в 2021 году.

"Дом восходящего солнца" - традиционная американская песня в жанре фолк-баллады. Композиция стала популярной в 1964 году после исполнения британской группой The Animals. Песня переведена на французский, немецкий, русский, болгарский и другие языки.