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Олимпиада-2022 в Пекине

Лыжник Большунов получит более 16 млн рублей за завоеванные на Олимпиаде в Пекине медали

Россиянин выиграл три золотые, бронзовую и серебряную медаль
Александр Большунов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший пять медалей на Олимпийских играх в Пекине, получит от правительства РФ в качестве вознаграждения более 16 млн рублей.

На Играх в Пекине Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, эстафете и масс-старте), а также серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому российские спортсмены за золотые медали на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. За серебряные и бронзовые медали выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Всего на его счету девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

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Большунов, Александр АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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