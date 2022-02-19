В Москве представили фильм о советском боксере Попенченко

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Художественный фильм о советском боксере Валерии Попенченко "Мистер нокаут" представлен в Москве.

Попенченко - олимпийский чемпион, единственный советский боксер - обладатель Кубка Вэла Баркера, вручаемого самому техничному боксеру на Олимпийских играх.

Фильм о Валерии Попенченко появится в широком российском прокате 23 февраля, его режиссером выступил Артем Михалков, в главных ролях - Виктор Хориняк, Сергей Безруков (он сыграл тренера Попенченко Григория Кусикьянца) и Ангелина Стречина. Михалков задумался о съемках фильма в память о легендарном советском боксере после того, как увидел документальную картину "Мистер нокаут. Загадка Валерия Попенченко". Затем ему в руки попала автобиографическая книга Попенченко "И вечно бой...". После этого режиссер обратился к семье Попенченко.

"Артем постоянно советовался со мной. Когда узнал, что тренера отца будет играть Безруков, обрадовался, очень уважаю Сергея. Мы с мамой испытали гордость во время просмотра фильма. Мама сказала, что актер Виктор Хориняк похож на папу", - отметил сын боксера Максим Попенченко, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Безруков, который хоть и не похож внешне на своего героя, но точно передавший тренерский характер, признался, что никогда не занимался боксом профессионально. Но подчеркнул, что в детстве бокс его привлекал. "До ринга я не дошел - меня тренер тянул, но я отказался из-за актерской профессии. Но теми успехами в боксе, которые у меня были, тренер был доволен. Я для себя не оставляю бокс, продолжаю им заниматься. Бокс для мужчины, мне кажется, - один из самых лучших видов спорта", - сказал Безруков журналистам.

"Я смотрел много хроники и читал о Григории Филипповиче Кусикьянце, не пытался его пародировать, потому что совершенно не похож на своего героя. Но пытался подчеркнуть в своем герое характер, решительность, взрывную силу. Я художественный руководитель театра, режиссер-постановщик, а тренер - это что-то очень созвучное, потому что ты лидер, за которым все идут. Тренер - это наставник, учитель, мастер", - добавил актер.

Али хотел постоять с ним в спарринге

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев отметил, что Мохаммед Али в момент триумфа Попенченко изъявлял желание провести совместную тренировку.

"Валерий Попенченко популяризировал и развивал бокс не только в СССР - благодаря ему дети во многих странах пришли в этот вид спорта. Он показывал красивые бои и яркие нокауты, даже Мохаммед Али хотел постоять с ним в спаррингах. А сейчас во многих странах тренеры обучают методам Валерия Попенченко. Нам в России надо больше славить своих спортсменов и больше про них рассказывать, о том, какой путь прошли, каких вершин достигли", - приводит комментарий Кремлева пресс-служба Федерации бокса России.

В фильме сам Попенченко представлен характерным героем, который, несмотря на препятствия, идет к главной цели - победе на Олимпийских играх и завоеванию Кубка Вэла Баркера. К этому же подвигают его жизненные обстоятельства и появившийся в них тренер Кусикьянц. И это несмотря на то что сам Попенченко не раз порывался уйти из бокса и заняться чем-то другим.

Помимо победы на Олимпийский играх, Попенченко является двукратным чемпионом Европы и шестикратным чемпионом СССР. Помимо спортивных достижений, боксер был кандидатом технических наук, писал стихи, в совершенстве знал английский язык и отлично играл в шахматы.