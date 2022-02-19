Дина Аверина стала победительницей в многоборье на московском этапе серии Гран-при

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира и Европы россиянка Дина Аверина заняла первое место в личном многоборье на домашнем этапе серии Гран-при по художественной гимнастике. Соревнования проходят в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина набрала 138,85 балла. Второй стала ее соотечественница Лала Крамаренко, которая набрала 138,45 балла, третье место заняла еще одна россиянка Арина Аверина (133,85 балла).

Дине Авериной 23 года, она является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, а также 18-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы.

Московский этап серии Гран-при является первым рейтинговым турниром в художественной гимнастике. Этап завершится 20 февраля финалами в отдельных видах упражнений.