Чайковская: российские фигуристы гениально откатались в соревнованиях пар на Олимпиаде

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы выдали гениальные прокаты в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Елена Чайковская.

"Насколько тяжело было обойти китайскую пару после короткой программы? Не насколько, просто в Китае, при их катании значительный срыв они компенсировали четверной подкруткой, которая им дала возможность быть высоко по технической первой оценке. Наши катались гениально, жаль, что не золото, но серебро и бронза - очень достойно", - сказала Чайковская.

"Но когда катаешься в Китае, тем более что пара была чемпионом мира прошедших лет, естественно, к ним другое расположение. Пары Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов все сделали чисто, потрясающе, по катанию нет претензий, все было красиво и технически великолепно", - добавила Чайковская.

В субботу российские фигуристы Евгений Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место. Золотые медали завоевали китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, тройку лучших замкнула еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Четвертыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.