Германский экипаж бобслеистки Нольте стал победителем Олимпиады в двойках

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Германский экипаж бобслеисток Лауры Нольте и Деборы Леви занял первое место в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Пекине.

По итогам четырех попыток экипаж Нольте показал результат 4 минуты 3,96 секунды. Вторым стал германский экипаж под управлением Мариамы Яманки, отставание от лидера которых составило 0,77 секунды, на третьем месте расположился американский экипаж Эланы Майерс-Тейлор (отставание 1,52 секунды). Россиянки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных заняли девятое место (+4,15), Анастасия Макарова и Елена Мамедова - 19-е (+5,13).

Нольте 23 года, Леви - 24, для них это первая олимпийская медаль в карьере. Также на их счету бронза чемпионата мира и золото чемпионата Европы в 2021 году.

В медальном зачете лидирует сборная Норвегии, которая завоевала 15 золотых, восемь серебряных и 12 бронзовых наград. Вторыми идут немцы (11-8-5), третьими - китайцы (9-4-2). Сборная России занимает восьмое место (6-11-14). По общему количеству лидирует сборная Норвегии (35 медалей), команда России идет второй (31).