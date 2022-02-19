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Олимпиада-2022 в Пекине
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Германский экипаж бобслеистки Нольте стал победителем Олимпиады в двойках

Второе место также занял германский экипаж, тройку лидеров замкнули американки
Лаура Нольте и Дебора Леви Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Лаура Нольте и Дебора Леви
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Германский экипаж бобслеисток Лауры Нольте и Деборы Леви занял первое место в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Пекине.

По итогам четырех попыток экипаж Нольте показал результат 4 минуты 3,96 секунды. Вторым стал германский экипаж под управлением Мариамы Яманки, отставание от лидера которых составило 0,77 секунды, на третьем месте расположился американский экипаж Эланы Майерс-Тейлор (отставание 1,52 секунды). Россиянки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных заняли девятое место (+4,15), Анастасия Макарова и Елена Мамедова - 19-е (+5,13).

Нольте 23 года, Леви - 24, для них это первая олимпийская медаль в карьере. Также на их счету бронза чемпионата мира и золото чемпионата Европы в 2021 году.

В медальном зачете лидирует сборная Норвегии, которая завоевала 15 золотых, восемь серебряных и 12 бронзовых наград. Вторыми идут немцы (11-8-5), третьими - китайцы (9-4-2). Сборная России занимает восьмое место (6-11-14). По общему количеству лидирует сборная Норвегии (35 медалей), команда России идет второй (31).

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия1581235
2Германия118524
3Китай94215
4США89724
5Нидерланды85417
5Швеция85417
7Швейцария72514
8Россия6111431
9Австрия67417
10Франция57214
11Канада481325
12Япония35917
13Италия27818
14Южная Корея2529
15Словения2327
16Новая Зеландия2103
17Финляндия1236
18Австралия1214
19Венгрия1023
20Бельгия1012
20Чехия1012
22Словакия1001
23Белоруссия0202
24Испания0101
24Украина0101
26Польша0011
26Латвия0011
26Эстония0011
26Великобритания0011

 

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