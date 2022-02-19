Германский экипаж бобслеистки Нольте стал победителем Олимпиады в двойках

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Германский экипаж бобслеисток Лауры Нольте и Деборы Леви занял первое место в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Пекине.
По итогам четырех попыток экипаж Нольте показал результат 4 минуты 3,96 секунды. Вторым стал германский экипаж под управлением Мариамы Яманки, отставание от лидера которых составило 0,77 секунды, на третьем месте расположился американский экипаж Эланы Майерс-Тейлор (отставание 1,52 секунды). Россиянки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных заняли девятое место (+4,15), Анастасия Макарова и Елена Мамедова - 19-е (+5,13).
Нольте 23 года, Леви - 24, для них это первая олимпийская медаль в карьере. Также на их счету бронза чемпионата мира и золото чемпионата Европы в 2021 году.
В медальном зачете лидирует сборная Норвегии, которая завоевала 15 золотых, восемь серебряных и 12 бронзовых наград. Вторыми идут немцы (11-8-5), третьими - китайцы (9-4-2). Сборная России занимает восьмое место (6-11-14). По общему количеству лидирует сборная Норвегии (35 медалей), команда России идет второй (31).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|15
|8
|12
|35
|2
|Германия
|11
|8
|5
|24
|3
|Китай
|9
|4
|2
|15
|4
|США
|8
|9
|7
|24
|5
|Нидерланды
|8
|5
|4
|17
|5
|Швеция
|8
|5
|4
|17
|7
|Швейцария
|7
|2
|5
|14
|8
|Россия
|6
|11
|14
|31
|9
|Австрия
|6
|7
|4
|17
|10
|Франция
|5
|7
|2
|14
|11
|Канада
|4
|8
|13
|25
|12
|Япония
|3
|5
|9
|17
|13
|Италия
|2
|7
|8
|18
|14
|Южная Корея
|2
|5
|2
|9
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Новая Зеландия
|2
|1
|0
|3
|17
|Финляндия
|1
|2
|3
|6
|18
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Бельгия
|1
|0
|1
|2
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|22
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|23
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|24
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Украина
|0
|1
|0
|1
|26
|Польша
|0
|0
|1
|1
|26
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|26
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|26
|Великобритания
|0
|0
|1
|1