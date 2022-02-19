Жулин назвал заслуженной победу китайских фигуристов в соревнованиях пар на Олимпиаде

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, выступающие в соревнованиях спортивных пар, заслуженно завоевали золото Олимпийских игр в Пекине, обойдя российских спортсменов Евгению Тарасову и Владимира Морозова, а также Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Такое мнение ТАСС по телефону высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

"Во-первых, я очень люблю Тамару Николаевну Москвину и Этери Георгиевну Тутберидзе - я к ним роскошно отношусь. Потрясающе сегодня катались и Мишина - Галлямов, и Тарасова - Морозов, они просто молодцы. Но китайцы для меня сегодня безусловно чемпионы, потому что программа была осознанная, осмысленная. Это настоящая программа, настоящее катание, даже несмотря на то, что у нее [Суй Вэньцзин] был срыв тройного сальхова", - сказал Жулин.

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун в субботу завоевали золото домашней Олимпиады, установив мировой рекорд по общей сумме баллов у пар (239,88), в пятницу они также установили мировой рекорд в короткой программе. Тарасова и Морозов стали серебряными призерами (239,25), Мишина и Галлямов - бронзовыми (237,71). Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвертое место (220,50).

"Думаю, что они заслуженно победили. Считаю, что ни о каком домашнем судействе тут речи не идет. Я поздравляю и Тамару Николаевну, и Этери Георгиевну, но они профессионалы и, думаю, не обидятся. Очень мне понравились китайцы", - добавил собеседник агентства.

На вопрос о том, чего не хватило Тарасовой и Морозову, чтобы обойти китайскую пару, Жулин ответил: "Это дело десятое. Не знаю чего, позвоните судьям".