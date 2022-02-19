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Олимпиада-2022 в Пекине

Бах: соревнования пар на Олимпиаде стали великолепным вечером фигурного катания

Победу одержали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, вторыми стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третьими - их соотечественники Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
© Наталия Федосенко/ТАСС

ПЕКИН, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Личные соревнования в парном катании на Олимпийских играх в Пекине стали отличным вечером фигурного катания. Такое мнение ТАСС высказал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

"Мне очень понравилось сегодняшнее соревнование, - сказал Бах. - Уверен, что это был великолепный вечер для олимпийского фигурного катания".

Победу с мировым рекордом по общей сумме баллов одержали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Вторыми стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронза досталась их соотечественникам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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