Мишин сообщил, что ему понравился прокат фигуристов Тарасовой и Морозова на Олимпиаде

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Заслуженному тренеру России Алексею Мишину понравилось выступление фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Об этом Мишин рассказал ТАСС.

"Мне очень понравились Тарасова и Морозов. Недодали баллов? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести анализ", - сказал Мишин.

В субботу Тарасова и Морозов завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар. Первое место заняли китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, тройку лучших замкнула еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.