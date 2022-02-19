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Олимпиада-2022 в Пекине

Мишин сообщил, что ему понравился прокат фигуристов Тарасовой и Морозова на Олимпиаде

В субботу Тарасова и Морозов завоевали серебряные медали в соревновании спортивных пар

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Заслуженному тренеру России Алексею Мишину понравилось выступление фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Об этом Мишин рассказал ТАСС.

"Мне очень понравились Тарасова и Морозов. Недодали баллов? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести анализ", - сказал Мишин.

В субботу Тарасова и Морозов завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар. Первое место заняли китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, тройку лучших замкнула еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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