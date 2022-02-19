Мать фигуриста Морозова призналась, что не смогла смотреть прокат его пары в прямом эфире

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Мать российского фигуриста Владимира Морозова, выступающего в паре с Евгенией Тарасовой, не смогла смотреть их произвольную программу на Олимпиаде в Пекине в прямом эфире. Об этом она рассказала ТАСС.

"Если честно, прокат не видела, смотрела только выступление китайской пары. Вчера летела в самолете, поэтому короткую программу тоже не видела. Уже когда приземлились, начали сыпаться сообщения с поздравлениями, я поняла, что хорошо откатали", - сказала Морозова.

"Сегодня я занималась трудотерапией, заняла себя физическими нагрузками, весь прокат чистила снег. Семья после проката стала ликовать, кричать "ура!", мне снова начали приходить сообщения от друзей, родных и коллег. Бабушка [Морозова] смотрела, плакала, папа тоже плакал", - добавила собеседница агентства.

Тарасова и Морозов стали серебряными призерами Игр в Пекине (239,25 балла). Тройку лучших замкнули Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71). На четвертом месте расположилась еще одна российская пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,50). Выиграли Олимпиаду китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установив мировой рекорд по общей сумме баллов (239,88).

Тарасовой 27 лет, Морозову - 29, в паре они выступают с 2012 года. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, трехкратными призерами чемпионатов мира (2017, 2018, 2019), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), трехкратными чемпионами России (2018, 2019, 2021). Весной 2021 года они перешли в группу к тренеру Этери Тутберидзе, представляют отделение "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70".