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Олимпиада-2022 в Пекине

Шведские керлингистки завоевали бронзовые медали на Олимпиаде в Пекине

В матче за третье место шведки победили команду Швейцарии
Женская сборная Швеции по керлингу EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI
Описание
Женская сборная Швеции по керлингу
© EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Швеции по керлингу победила команду Швейцарии со счетом 9:7 и завоевала бронзовые медали Олимпийских игр в Пекине.

Сборная Швеции, в составе которой выступали Анна Хассельборг (скип), Сара Макманус, Агнес Кнохенхауер, София Мабергс и Йоханна Хельдин (запасная), в шестой раз из семи возможных завоевала олимпийские медали. Ранее шведки выигрывали три золотые награды (2006, 2010, 2018), одну серебряную (2014) и одну бронзовую (1998). Сборная Швейцарии является действующим чемпионом мира.

Финальный матч, в котором встретятся команды Японии и Великобритании, пройдет в заключительный день Олимпийских игр 20 февраля, начало игры в 4:05 мск. Сборная России не сумела пробиться в полуфинал Олимпиады, заняв десятое место в турнирной таблице предварительного этапа.

Женский керлинг впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году. Сборная России в шестой раз принимала участие в турнире, лучшим достижением россиянок является шестое место на Играх в 2006 году.

Шведские керлингистки принесли своей стране пятую бронзовую медаль. Победителем в медальном зачете Олимпийских игр досрочно стала сборная Норвегии, завоевавшая на данный момент 15 золотых, 8 серебряных, 12 бронзовых. Вторыми идут немцы (11-8-5), третьими - китайцы (9-4-2). Сборная России занимает восьмое место (6-11-14). По общему количеству наград россияне идут вторыми (29), уступая норвежцам (35).

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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