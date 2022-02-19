{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная Словакии по хоккею впервые стала призером Олимпиады, завоевав бронзу в Пекине

В матче за третье место словаки победили команду Швеции
Нападающий сборной Словакии Кристиан Поспишил и нападающий сборной Швеции Антон Ландер Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Нападающий сборной Словакии Кристиан Поспишил и нападающий сборной Швеции Антон Ландер
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Сборная Словакии со счетом 4:0 обыграла команду Швеции в матче за третье место мужского хоккейного турнира и стала бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине.

Шайбы забросили Юрай Слафковский (24-я и 59-я минуты), Самуэль Такач (33) и Павол Регенда (59).

Сборная Словакии впервые в истории стала призером Олимпиады. Лучшим результатом словацких хоккеистов ранее было четвертое место на Играх 2010 года в Ванкувере.

Финальная игра пройдет 20 февраля, в матче за золото встретятся сборные России и Финляндии. Встреча начнется в 7:10 мск.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Гончаренко: все призеры в соревнованиях пар на Олимпиаде были достойны золотых медалей
Тарасова и Морозов завоевали серебро, Мишина и Галлямов - бронзу
Читать полностью