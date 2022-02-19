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Олимпиада-2022 в Пекине

Бородавко считает Большунова подходящей кандидатурой на роль знаменосца российской команды

Церемония закрытия Олимпиады в Пекине пройдет 20 февраля на Национальном стадионе

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Лыжник Александр Большунов является самой подходящей и достойной кандидатурой на роль знаменосца сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал тренер российской команды по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

"Нести флаг нашей великой страны всегда является честью, тем более по итогам Олимпийских игр, - сказал Бородавко. - Я думаю, что Александр - самая подходящая и достойная кандидатура, поскольку [он завоевал] три золотые медали, а всего пять. Это выдающееся достижение. Александр выполнит это поручение".

Ранее Большунов был выбран знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине после консультаций с тренерами и спортсменами.

На Олимпийских играх в Пекине 25-летний Большунов выиграл три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте. Также россиянин в Пекине завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 20 февраля на Национальном стадионе.

Теги
Большунов, Александр АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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