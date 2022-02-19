Сборная России завоевала четыре награды в 15-й медальный день Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали четыре награды в 15-й медальный день Олимпийских игр в Пекине. В субботу на Олимпиаде было разыграно шесть комплектов наград, а также золото в мужском турнире по керлингу, бронза в женском турнире по керлингу и бронзовая медаль в мужском хоккейном турнире.
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте, Иван Якимушкин стал серебряным призером. Изначально спортсмены должны были пробежать 50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий дистанция гонки была сокращена до 28,4 км. Большунов завоевал пятую медаль на Олимпиаде в Пекине, ранее он выиграл золото в скиатлоне и эстафете, а также завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали бронзовыми призерами.
Сборная России занимает восьмое место в медальном зачете Олимпиады, российские спортсмены завоевали шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград. Лидером зачета является сборная Норвегии (15 золотых, восемь серебряных, 12 бронзовых), второе место занимают немцы (11-8-5), третье - китайцы (9-4-2). По общему количеству завоеванных наград россияне занимают второе место с 31 медалью, уступая только норвежцам (35).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|15
|8
|12
|35
|2
|Германия
|11
|8
|5
|24
|3
|Китай
|9
|4
|2
|15
|4
|США
|8
|9
|7
|24
|5
|Швеция
|8
|5
|5
|18
|6
|Нидерланды
|8
|5
|4
|17
|7
|Швейцария
|7
|2
|5
|14
|8
|Россия
|6
|11
|14
|31
|9
|Австрия
|6
|7
|4
|17
|10
|Франция
|5
|7
|2
|14
|11
|Канада
|4
|8
|13
|25
|12
|Япония
|3
|5
|9
|17
|13
|Италия
|2
|7
|8
|18
|14
|Южная Корея
|2
|5
|2
|9
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Новая Зеландия
|2
|1
|0
|3
|17
|Финляндия
|1
|2
|3
|6
|18
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Бельгия
|1
|0
|1
|2
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|20
|Словакия
|1
|0
|1
|2
|23
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|24
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Украина
|0
|1
|0
|1
|26
|Польша
|0
|0
|1
|1
|26
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|26
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|26
|Великобритания
|0
|0
|1
|1