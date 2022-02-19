Сборная России завоевала четыре награды в 15-й медальный день Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали четыре награды в 15-й медальный день Олимпийских игр в Пекине. В субботу на Олимпиаде было разыграно шесть комплектов наград, а также золото в мужском турнире по керлингу, бронза в женском турнире по керлингу и бронзовая медаль в мужском хоккейном турнире.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте, Иван Якимушкин стал серебряным призером. Изначально спортсмены должны были пробежать 50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий дистанция гонки была сокращена до 28,4 км. Большунов завоевал пятую медаль на Олимпиаде в Пекине, ранее он выиграл золото в скиатлоне и эстафете, а также завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали бронзовыми призерами.

Сборная России занимает восьмое место в медальном зачете Олимпиады, российские спортсмены завоевали шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград. Лидером зачета является сборная Норвегии (15 золотых, восемь серебряных, 12 бронзовых), второе место занимают немцы (11-8-5), третье - китайцы (9-4-2). По общему количеству завоеванных наград россияне занимают второе место с 31 медалью, уступая только норвежцам (35).