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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России завоевала четыре награды в 15-й медальный день Олимпийских игр в Пекине

Россияне выиграли одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду
Александр Большунов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Станислав Красильников/ТАСС

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали четыре награды в 15-й медальный день Олимпийских игр в Пекине. В субботу на Олимпиаде было разыграно шесть комплектов наград, а также золото в мужском турнире по керлингу, бронза в женском турнире по керлингу и бронзовая медаль в мужском хоккейном турнире.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте, Иван Якимушкин стал серебряным призером. Изначально спортсмены должны были пробежать 50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий дистанция гонки была сокращена до 28,4 км. Большунов завоевал пятую медаль на Олимпиаде в Пекине, ранее он выиграл золото в скиатлоне и эстафете, а также завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали бронзовыми призерами.

Сборная России занимает восьмое место в медальном зачете Олимпиады, российские спортсмены завоевали шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград. Лидером зачета является сборная Норвегии (15 золотых, восемь серебряных, 12 бронзовых), второе место занимают немцы (11-8-5), третье - китайцы (9-4-2). По общему количеству завоеванных наград россияне занимают второе место с 31 медалью, уступая только норвежцам (35).

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия1581235
2Германия118524
3Китай94215
4США89724
5Швеция85518
6Нидерланды85417
7Швейцария72514
8Россия6111431
9Австрия67417
10Франция57214
11Канада481325
12Япония35917
13Италия27818
14Южная Корея2529
15Словения2327
16Новая Зеландия2103
17Финляндия1236
18Австралия1214
19Венгрия1023
20Бельгия1012
20Чехия1012
20Словакия1012
23Белоруссия0202
24Испания0101
24Украина0101
26Польша0011
26Латвия0011
26Эстония0011
26Великобритания0011

 

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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