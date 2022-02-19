Фигурист Галлямов отметил, что олимпийская медаль дает мотивацию к совершенствованию

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Олимпийская награда дает мотивацию совершенствоваться и работать дальше, не останавливаться на месте. Такое мнение высказал журналистам фигурист Александр Галлямов.

"Мы действительно справились с таким сложным периодом соревнований, рады, что все это закончилось на хорошей, положительной ноте. Каждый спортсмен порадовался бы любой медали Олимпийских игр - это очень достойная награда. Это дает мотивацию совершенствоваться, работать, не останавливаться на месте", - сказал Галлямов.

По словам спортсмена, судьи своими оценками дали понять, что "где-то нужно улучшаться".

Как призналась Мишина, бронзовая медаль означает, что вся работа, проделанная спортсменами и тренерами, не напрасна. "Мы сделали сегодня и вчера все, что могли. Очень благодарны нашим тренерам и всем, кто с нами работал. Довольны, что у нас все получилось", - сказала спортсменка.

В субботу Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, стал бронзовым призером Олимпийских игр по итогам турнира спортивных пар.

Мишиной 20 лет, Галлямову 22 года. Они являются действующими чемпионами мира, а также победителями командного мирового первенства. Фигуристы представляют Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной.