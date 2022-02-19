Первый тренер Галлямова рассказала, что спортсмен в детстве сам выбрал фигурное катание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной на Олимпиаде в Пекине, с детства сам хотел заниматься фигурным катанием и даже усложнял себе программы. Об этом сообщила ТАСС в субботу первый тренер Галлямова в Екатеринбурге Наталья Корелина.

"Ему все время хотелось сделать все лучше другого. Он добивался своего, усложнял программы сам себе. Это один из тех немногих случаев, очень редких, когда именно ребенок хотел. Сейчас очень часто родители хотят, а ребенок не понимает", - сказала собеседница агентства.

Как уточнила первый тренер, Галлямов занимался у нее с 6 до 9 лет. На тренировках он проявлял себя как веселый и трудолюбивый мальчик. Позже родители перевезли юного спортсмена в Санкт-Петербург. "Не все могут решиться. Они молодцы, решились, и у них это получилось", - добавила тренер.

Корелина уверена, что выступление Мишиной и Галлямова на Олимпиаде в Пекине удалось.

Александр Галлямов и Анастасия Мишина стали бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине в соревнованиях спортивных пар.

Мишиной 20 лет, Галлямову 22 года. Они являются действующими чемпионами мира, а также победителями командного мирового первенства. Фигуристы представляют Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной.