Российская теннисистка Кудерметова проиграла латвийке Остапенко в финале турнира в Дубае

ТАСС, 19 февраля. Представительница Латвии Елена Остапенко обыграла россиянку Веронику Кудерметову в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу Остапенко. Теннисистки впервые играли друг с другом. Кудерметова второй раз в сезоне уступила в финале турнира WTA, в январе россиянка проиграла в решающем матче соревнований в Мельбурне румынке Симоне Халеп.

Кудерметовой 24 года, она располагается на 31-й строчке рейтинга WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.

Остапенко 24 года, она является 25-й ракеткой мира. На счету латвийки пять титулов под эгидой WTA. Остапенко является чемпионкой Открытого чемпионата Франции 2017 года.

Турнир в Дубае относится к категории WTA 500 и проводится на кортах с покрытием "хард". Общий призовой фонд турнира составил $703,58 тыс.