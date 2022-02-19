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Олимпиада-2022 в Пекине

Тарасова: российские пары показали прекрасные выступления на Олимпиаде в Пекине

Россияне завоевали серебряные и бронзовые медали
Татьяна Тарасова Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы прекрасно выступили в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Три наши пары катались прекрасно. Выиграли китайцы, вся их жизнь была посвящена катанию. Это результат всей их жизни", - сказала Тарасова.

В субботу россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине. Золотые медали завоевали китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, тройку лучших замкнула еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Четвертыми стали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Тарасова, Татьяна АнатольевнаОлимпиада-2022 в Пекине
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